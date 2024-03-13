78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента с помощью ДЭГ

09:19, 13 марта 2024, ПАИ

78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента РФ с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Онлайн-голосование пройдет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года по московскому времени на портале vybory.gov.ru.

Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.