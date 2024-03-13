78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента с помощью ДЭГ
78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента РФ с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.
Онлайн-голосование пройдет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года по московскому времени на портале vybory.gov.ru.
Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента с помощью ДЭГ