Магазин «585 Золотой» в Пскове нарушил закон о рекламе
Магазин «585 Золотой» в Пскове нарушил закон о рекламе, сообщили ПАИ в псковском УФАС.
В ведомство поступило заявление, в котором говорилось, что на магазине «585 Золотой» установлены звуковые колонки, из которых транслировалась реклама ювелирных украшений. В рамках возбужденного дела в отношении организации по признакам нарушения закона «О рекламе» антимонопольный орган изучил все обстоятельства, признал звуковую рекламу магазина ненадлежащей.
Колонки в процессе рассмотрения дела владелец демонтировал. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.
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