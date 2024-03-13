Магазин «585 Золотой» в Пскове нарушил закон о рекламе

09:48, 13 марта 2024, ПАИ

Магазин «585 Золотой» в Пскове нарушил закон о рекламе, сообщили ПАИ в псковском УФАС.

В ведомство поступило заявление, в котором говорилось, что на магазине «585 Золотой» установлены звуковые колонки, из которых транслировалась реклама ювелирных украшений. В рамках возбужденного дела в отношении организации по признакам нарушения закона «О рекламе» антимонопольный орган изучил все обстоятельства, признал звуковую рекламу магазина ненадлежащей.

Колонки в процессе рассмотрения дела владелец демонтировал. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.