Псковские студенты стали лауреатами всероссийской олимпиады по музыкальной литературе

10:36, 13 марта 2024, ПАИ

Студенты из Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе среди обучающихся по программам среднего профессионального образования. Об этом ПАИ сообщили в колледже.

В олимпиаде приняли участие студенты Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Музыкального училища имени Гнесиных, а также студенты музыкальных колледжей из Адыгеи, Башкортостана и других.

Олимпиада проходила в два тура. В письменном туре нужно было ответить на 20 вопросов, охватывающих различные темы из истории музыки. Участники, которые успешно справились с заданием, были допущены до творческого задания – эссе. Второй тур подразумевал устное выступление участника на тему, освящённую в эссе, с последующими вопросами членов жюри.

Жюри олимпиады оценивало свободное владение темой, точность в приведённых исторических фактах, датах, названиях произведений и именах музыкантов, проявление личного отношения к музыке, творческий подход.

Студенты колледжа искусств успешно прошли все испытания. В результате лауреатом 1-й степени стал Дмитрий Гусаков, лауреатом 3-й степени – Анастасия Прокофьева (преподаватель Лариса Никитина).

Организатором олимпиады является Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова.