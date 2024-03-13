Самодельный пистолет-пулемёт хранил в своём сарае житель Печорского района
Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из УМВД России по Псковской области изъяли из незаконного оборота самодельное огнестрельное оружие, изготовленное по типу пистолетов-пулемётов. Его в своем сарае в одной из деревень Печорского района хранил местный житель, сообщили ПАИ в ведомстве.
Из оружия можно стрелять, установили специалисты.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей).
Расследование уголовного дела продолжается.
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