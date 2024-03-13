Александр Голышев – о форуме «Русский Запад»: Книжная культура – часть духовной жизни россиян

11:06, 13 марта 2024, ПАИ

Книжная культура – неотъемлемая часть духовной жизни россиян, а Межрегиональный книжный форум «Русский Запад», который проводится в Пскове уже двадцать лет, стал авторитетным и хорошо известным в стране. Об этом сообщил российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Многие считают, что бумажные книги становятся артефактом прошлого. Но жизнь показывает обратное. Книжные ярмарки, библиотечные выставки, литературные праздники очень популярны и любимы народом», – отметил эксперт.

В России постоянно увеличивается число издательств и каждый ищет книгу, которая была бы интересной для него. Форум «Русский Запад» – это важный проект приобщения псковичей к культуре чтения, уточнил он.

Кроме того, библиотечная общественность России провозгласила Псков «библиотечной столицей России», а форум стал одним из значимых культурных событий Псковской области. «В этом большая заслуга творческого наследия Валентина Курбатова, чье имя сейчас носит псковская библиотека», – отметил Александр Голышев.

«Традиционно в программе форума – книжная выставка-ярмарка издательств России и презентация издательских проектов. Думается, что было бы очень хорошо, если бы в области была возрождена издательская книжная программа, которая бы стимулировала развитие псковской литературы», – заключил специалист.

Напомним, что Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Псковской области с 16 по 18 апреля. Мероприятие объединит представителей издательств и литературного сообщества из разных регионов России на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. В этом году проект будет посвящён 80-летию образования Псковской области. В программе форума книжная выставка-ярмарка издательств России и презентации издательских проектов. Традиционно в рамках форума пройдёт вручение премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылева и награждение победителей областного конкурса «Псковская книга – 2023».