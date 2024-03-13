О самых модных детских площадках расскажут в программе «Среда обитания»

13:46, 13 марта 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 13 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет генеральный директор компании «Авен-Псков» Андрей Савин.

Какие сейчас есть модные тренды в сфере создания детских площадок? Есть ли тут простор для новаций или всё уже придумано до нас? Какие интересные и необычные объекты есть в Псковской области? Работает ли импортозамещение в этой сфере? Как проходит сертификация детских площадок, их испытания? Куда обращаться в случае поломок детских площадок? Есть ли действительно эффективные антивандальные решения?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.