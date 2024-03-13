В преддверии выборов президента РФ избирательная комиссия Псковской области запускает фотоконкурс
В преддверии выборов президента РФ избирательная комиссия Псковской области запускает фотоконкурс. Об этом сообщается в телеграм-канале облизбиркома.
Чтобы принять в нём участие, нужно в дни голосования — 15, 16 или 17 марта — сделать фотографию на избирательном участке или как вы голосуете с помощью системы дистанционного электронного голосования (при подведении итогов будет оцениваться в первую очередь креативный подход к сюжету).
Затем нужно выложить фото на свою личную страницу в ВК и поставить хештег #всенавыборы60. Страница должна быть открыта на период проведения конкурса.
Итоги подведут 18 марта.
*К участию приглашаются жители Пскова и области. Три самых креативных автора фотоснимков получат по электронному сертификату на покупки на одном из маркетплейсов.
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