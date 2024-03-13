Ассамблея народов России поддержала проект Псковской области «Дорога к Пушкину – наша общая дорога!»

15:17, 13 марта 2024, ПАИ

Культурно-просветительский проект Псковской области «Дорога к Пушкину – наша общая дорога!», посвящённый 225-летию А. С. Пушкина и Дню России, поддержала Ассамблея народов России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Этот творческий проект объединит в себе художественное слово, музыкальное и песенное искусство, декоративно-прикладное творчество. А ещё он объединит людей самых разных национальностей из разных регионов России и Белоруссии, которые увлечены творчеством поэта Александра Пушкина.

Участники проекта смогут продекламировать на своих родных языках поэзию и прозу Александра Пушкина, прочитать стихи о нём, о дружбе, о России.

Проект будет реализован в июне совместно с Псковским областным центром народного творчества, музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», Псковским областным еврейским благотворительным центром «Хэсэд Ицхак», Центром чеченской культуры «Барт» (Единство) и этнокультурным обществом народа сето.