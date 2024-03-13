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О принципах создания современных детских площадок рассказали псковичам

О принципах создания современных детских площадок рассказал генеральный директор компании «Авен-Псков» Андрей Савин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 марта.

О принципах создания современных детских площадок рассказали псковичам. На фото: Андрей Савин. Фото: ПАИ

«В этой области, конечно, есть приверженность к моде. Какие-то элементы, которые мы можем наблюдать в других городах, начинают наблюдаться и у нас. Но, конечно, есть элементы, которые остаются неизменными с самого начала: качели, карусели, горки. Они остаются общим трендом... Жизнь постоянно меняется, и детские площадки тоже... Наша с вами задача – чтобы у детей отсутствовал страх перед той же самой высотой. Чтобы им было интересно, чтобы они играли и развивались», – пояснил он.

В последнее время начали появляться научные детские площадки, на которых ребята в игровой форме узнают о достижениях отечественной науки и работе учёных в самых разных областях, отметил гость радиоэфира.

«Не так давно, когда произошёл всплеск развития отрасли, появился технический регламент, который обязателен к исполнению на территории России. Там всё довольно чётко и строго прописано: какой длины должна быть горка, какой высоты и тому подобное. Производители должны строго следовать регламенту», – сообщил эксперт.

Иногда дизайн детской площадки в рамках конкурса могут предложить сами дети и подростки, уточнил он. «Получается, здесь сначала идёт мысль, и мы, как скульпторы, уже потом начинаем обтёсывать эту глыбу, всё лишнее убирать, подгонять под наши нормы, и после этого получается какое-то изделие», – заключил гость радиоэфира.

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