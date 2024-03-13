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Общество

Как проходит сертификация детских площадок, объяснил эксперт

Как проходит процесс сертификации детских площадок, объяснил генеральный директор компании «Авен-Псков» Андрей Савин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 марта.

Как проходит сертификация детских площадок, объяснил эксперт. Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Придумывается изделие, конструктор его доводит до возможности выпуска в промышленности. После этого, чтобы начать выпуск, вся документация отправляется в сертифицирующий орган. Там проверяют чертежи и материалы на соответствие техническому регламенту и всем ГОСТам, после чего изделия собираются на производстве», – рассказал Андрей Савин.

По словам гостя радиоэфира, если речь идёт о штучном изделии, его иногда собирают непосредственно на месте установки. «Конечно, доступ к этой площадке обязательно должен быть ограничен, пока площадка не введена в эксплуатацию. Эксперт приезжает, проверяет оборудование на соответствие документации, делает замеры всех необходимых зазоров, высоты ограждения... Всё это проверяется, после чего выдаётся решение, сертифицировать эту детскую площадку или отказать», – пояснил он.

Андрей Савин отметил, что, к сожалению, в последнее время появилось много производителей, которые делают некачественное оборудование и «собирают всё буквально на коленке». «Эта площадка не должна быть введена в эксплуатацию. Она должна быть огорожена по меньшей мере от детей. А если она не огорожена, тогда тот, кто её эксплуатирует и обслуживает, несёт за это ответственность. То есть ответственность перекладывается на того, кто эту площадку обслуживает. Получается не очень хорошая ситуация», – подчеркнул спикер.

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