Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Члены УИК Псковской области готовят участки к дням голосования

Члены участковых избирательных комиссий Псковской области готовят участки к дням голосования на выборах президента России. В частности, к оформлению участка приступили в Родинском доме культуры в деревне Родина Псковского района, передаёт корреспондент ПАИ.

Члены УИК Псковской области готовят участки к дням голосования. Фото здесь и далее: ПАИ

Члены избирательной комиссии собирают урны для голосования, размещают информацию о кандидатах в президенты России и о порядке голосования на информационном стенде, подготавливают места для голосования.

Также на территории участка разместили предупреждение о наличии видеонаблюдения.

Кроме того, члены избирательных комиссий ведут подсчёт избирателей. Всего за избирательным участком № 137 закреплено 2 176 человек. 273 из них готовятся проголосовать через ДЭГ, а 75 человек на данный момент планируют воспользоваться голосованием на дому.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2024

Члены УИК Псковской области готовят участки к дням голосования
13 марта 2024

Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами проходит в Пскове
13 марта 2024

Псковские росгвардейцы обеспечат общественную безопасность на выборах
13 марта 2024

Сторонники государственного курса в Пскове выступили за единство народа
12 марта 2024

Александр Котов: У действующего состава Молодёжного парламента есть потенциал для работы
12 марта 2024

Александр Котов поставил под сомнение наличие демократии в странах Балтии
12 марта 2024

Сэкономленные от выплаты долгов деньги Александр Котов считает необходимым потратить на инфраструктуру ЖКХ
12 марта 2024

Интерес к ДЭГ в Псковской области объяснил Александр Котов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...