Члены УИК Псковской области готовят участки к дням голосования

18:11, 13 марта 2024, ПАИ

Члены участковых избирательных комиссий Псковской области готовят участки к дням голосования на выборах президента России. В частности, к оформлению участка приступили в Родинском доме культуры в деревне Родина Псковского района, передаёт корреспондент ПАИ.

Члены избирательной комиссии собирают урны для голосования, размещают информацию о кандидатах в президенты России и о порядке голосования на информационном стенде, подготавливают места для голосования.

Также на территории участка разместили предупреждение о наличии видеонаблюдения.

Кроме того, члены избирательных комиссий ведут подсчёт избирателей. Всего за избирательным участком № 137 закреплено 2 176 человек. 273 из них готовятся проголосовать через ДЭГ, а 75 человек на данный момент планируют воспользоваться голосованием на дому.