Члены УИК Псковской области готовят участки к дням голосования
Члены участковых избирательных комиссий Псковской области готовят участки к дням голосования на выборах президента России. В частности, к оформлению участка приступили в Родинском доме культуры в деревне Родина Псковского района, передаёт корреспондент ПАИ.
Члены избирательной комиссии собирают урны для голосования, размещают информацию о кандидатах в президенты России и о порядке голосования на информационном стенде, подготавливают места для голосования.
Также на территории участка разместили предупреждение о наличии видеонаблюдения.
Кроме того, члены избирательных комиссий ведут подсчёт избирателей. Всего за избирательным участком № 137 закреплено 2 176 человек. 273 из них готовятся проголосовать через ДЭГ, а 75 человек на данный момент планируют воспользоваться голосованием на дому.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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