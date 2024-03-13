Бежаницкая межрайонная больница организует выезд передвижных ФАПов в сёла

22:41, 13 марта 2024, ПАИ

Бежаницкая межрайонная больница организует выезд передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на село для лечения и прохождения диспансеризации, сообщает газета «Сельская новь».

12 марта доктора межрайонной больницы приехали в Красный Луч. Приём вели врач общей практики Ольга Максимова, гинеколог Александр Павлов и волонтёры – студенты ПсковГУ. Организатором мероприятия стал заместитель главного врача Илья Рудомётов.



Фото: Бежаницкая межрайонная больница



Фото: Бежаницкая межрайонная больница



Фото: Бежаницкая межрайонная больница



Фото: Бежаницкая межрайонная больница



Фото: Бежаницкая межрайонная больница









«К нам в передвижной фельдшерско-акушерский пункт пришло всего 35 человек, а мы могли обеспечить приём 100 пациентов. Кроме того, нам удалось договориться с ПсковГУ, и к нам на приём приехали молодые медики-волонтёры. Это был первый выезд волонтёров в наш район. Он проводился в рамках всероссийского проекта «ДоброВСело». Хочу поблагодарить ректора ПсковГУ за помощь в проведении диспансеризации жителей посёлка Красный Луч. Люди, в основном пожилого возраста, были приятно удивлены благожелательностью и отзывчивостью волонтёров. Маломобильных граждан обслуживали на дому. Жителям волонтёры рассказывали о необходимости и важности профилактических мероприятий, отвечали и на другие интересующие вопросы. Люди остались довольны работой молодых специалистов из областного центра», – сказала и. о. главного врача Людмила Захарова.