Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к паводкам

10:12, 14 марта 2024, ПАИ

Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к весенним паводкам, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

План мероприятий по защите федеральных дорог и искусственных сооружений на них в период весеннего паводка, графики дежурства групп оперативного реагирования для контроля за потенциально опасными и низководными искусственными сооружениями были подготовлены и утверждены еще в феврале.

В Управлении федеральных дорог сформирована противопаводковая комиссия из числа руководящего состава ФКУ, организовано взаимодействие с Госавтоинспекцией и МЧС. Для своевременного принятия превентивных мер на случай возможных ЧС в Управление дорог поступает специализированная гидрометеорологическая информация о состоянии водных объектов, обзор гидрологических условий и прогноз на ближайшие дни.

С начала весны на всех федеральных трассах в Псковской области ведется мониторинг паводковой ситуации и патрулирование участков дорог. Потенциально опасных участков, подверженных подтоплению, в Псковской области насчитывается 28. Их общая протяженность 6,5 км. В основном они располагаются рядом с водопропускными трубами и низководными мостами.

Сейчас дорожники продолжают очистку водопропускных труб, водоотводных лотков и обочин. Для предупреждения и ликвидации последствий паводка подрядные организации заготовили 1230 кубометров инертных материалов. К работе готово 205 единиц дорожной спецтехники, сформировано 17 бригад общей численностью 195 человек. На сегодняшний день основная часть паводковых вод прошла.