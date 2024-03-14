Вандалы разгромили пляж в великолукском Фотьево

11:18, 14 марта 2024, ПАИ

Вандалы разгромили пляж в великолукском Фотьево, сообщает телеграм-канал «Мы из Великих Лук».

Общественники из местного ТОС вот уже несколько лет обустраивают общее место отдыха. «К весне наш любимый пляж недосчитался: трех мусорок, турника для детей, крыши на беседке и двух информационных табличек. Сегодня ходили убираться за бессовестными свиньями. Иначе таких молодых людей не назвать. В ближайшее время будем общаться с их родителями. Если не достигнем взаимопонимания — напишем заявление в полицию!» — отреагировали участники ТОС.

Общественники уверены, что испортили территорию местные подростки. «Хотим напомнить, что все, что сделано на общественной территории у берега Фотьевского озера — сделано общими усилиями жителей деревни Фотьево, активистами ТОСа. Мы каждый год разрабатываем проект, участвуем в конкурсах, тратим силы, нервы и ресурсы на поддержание чистоты и порядка, а в ответ получаем — такое!» — негодуют активисты.