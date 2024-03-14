Четыре команды представят Псковскую область в окружном финале чемпионата «Кэс-баскет»

12:11, 14 марта 2024, ПАИ

Четыре команды представят Псковскую область в финале чемпионата Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди школьных команд «Кэс-баскет». Матчи этапа пройдут в Пскове с 19 по 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

От Псковской области в соревнованиях поучаствуют баскетболистки Локнянской школы и школы № 1 из Острова. В зачёте юношей сыграют команды Псковского технического лицея и Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской.

Противостоять местным спортсменам на турнире будут 20 команд из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Новгородской областей, а также Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Победители соревнований получат право выступить в суперфинале чемпионата «Кэс-баскет».

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