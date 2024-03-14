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Политика

Псковская область готова к проведению трёхдневного голосования на выборах президента РФ

Псковская область готова к проведению трёхдневного голосования на выборах президента России. Доклады о проведённой работе со стороны ответственных служб прозвучали на заседании профильной рабочей группы при региональном правительстве, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Заседание профильной рабочей группы при правительстве Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

К проведению голосования в Псковской области готовились основательно, подчеркнул вице-губернатор Александр Серавин. «Все специалисты показали высокий уровень ответственности и профессионализма. Критически важно в ближайшие дни не снижать планку и быть готовыми к любым возможным провокациям», – отметил он.

Об основных параметрах предстоящего голосования рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Всего в Псковской области зарегистрировано более 500 000 избирателей, свыше 3000 из них проголосуют впервые. В дни голосования в регионе будет работать 573 избирательных участка. При этом на этих выборах организуют мобильные избирательные участки вблизи пограничных пунктов пропуска в Пыталовском, Печорском и Себежском районах. Благодаря этим участкам граждане России из зарубежных стран смогут проголосовать на выборах президента РФ.

Кроме того, 78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Свой голос они смогут оставить с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года по московскому времени на портале vybory.gov.ru.

Также за ходом выборов президента РФ на территории Псковской области будут следить местные наблюдатели, а также 12 международных наблюдателей и экспертов.

Жителей Псковской области в дни голосования призвали черпать информацию только из проверенных источников. У облизбиркома действует телефон горячей линии 8-800-222-72-60 и информационный портал выборы60.рф.

Также в ходе заседания обсудили готовность региональных управлений федеральных ведомств к обеспечению правопорядка и пожарной безопасности на избирательных участках, организации бесперебойного электроснабжения и связи, информационного сопровождения избирательного процесса.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

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