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Музей спорта Псковского края стал призёром всероссийского конкурса

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, который находится в Великих Луках, занял второе место на Всероссийском конкурсе «История студенческого спорта» в номинации «Лучший действующий музей». Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на директора учреждения Дмитрия Белюкова.

Музей спорта Псковского края стал призёром всероссийского конкурса. Фото здесь и далее: соцсети Дмитрия Белюкова

Торжественное мероприятие состоялось в Министерстве спорта России. Его провёл президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Дмитрий Белюков поблагодарил сотрудников музея за профессионализм и постоянную включённость, а также оргкомитет конкурса за высокую оценку, которая мотивирует на продолжение работы с максимальной отдачей.

Торжественное мероприятие состоялось в Министерстве спорта России

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