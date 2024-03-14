В Пскове закрывается букинистический магазин «Закладка»

12:58, 14 марта 2024, ПАИ

В Пскове на улице Пушкина, 16 закрывается букинистический магазин «Закладка», сообщается на странице магазина «ВКонтакте».

«Новость, которая огорчит многих. Букинистический магазин «Закладка» закрывается. Теперь, к сожалению, навсегда. Причин этого решения много, но они уже не так важны. Хочется выразить признание всем посетителям и покупателям нашего магазина за добрые слова и покупки все эти годы. Вы давали так много сил и радости от нашей работы», - написал владелец магазина Алексей Оглоблев.

14 марта магазин не работает, а 15 и 16 марта пройдет финальная распродажа книг.