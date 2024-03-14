Мошенники обманули великолукскую пенсионерку почти на миллион рублей

16:14, 14 марта 2024, ПАИ

Злоумышленники выманили у великолукской пенсионерки 865 тысяч рублей, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

63-летняя великолучанка сообщила правоохранительным органам, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и заверил её, что мошенники пытаются украсть её сбережения со счетов. Женщину убедили перевести деньги на «безопасный социальный счёт», чтобы предотвратить хищение.

Пенсионерка сняла 865 тысяч рублей и перевела их по указанным реквизитам.

Возбуждено уголовное дело.