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Мошенники обманули великолукскую пенсионерку почти на миллион рублей

Злоумышленники выманили у великолукской пенсионерки 865 тысяч рублей, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Мошенники обманули великолукскую пенсионерку на 865 тысяч рублей. Фото: ПАИ

63-летняя великолучанка сообщила правоохранительным органам, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и заверил её, что мошенники пытаются украсть её сбережения со счетов. Женщину убедили перевести деньги на «безопасный социальный счёт», чтобы предотвратить хищение.

Пенсионерка сняла 865 тысяч рублей и перевела их по указанным реквизитам.

Возбуждено уголовное дело.

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