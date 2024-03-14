Полсотни банок тушёнки украли у великолукской пенсионерки
48 банок тушёнки украли у великолукской пенсионерки, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
В феврале неизвестные, сорвав навесной замок, проникли в подвал дома великолучанки и похитили 48 банок тушёнки и мужские коньки. Сумма причинённого ущерба составила 12 200 рублей.
В преступлении подозреваются неработающие, ранее судимые 24-летние великолучане. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
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