Полсотни банок тушёнки украли у великолукской пенсионерки

15:39, 14 марта 2024, ПАИ

48 банок тушёнки украли у великолукской пенсионерки, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

В феврале неизвестные, сорвав навесной замок, проникли в подвал дома великолучанки и похитили 48 банок тушёнки и мужские коньки. Сумма причинённого ущерба составила 12 200 рублей.

В преступлении подозреваются неработающие, ранее судимые 24-летние великолучане. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.