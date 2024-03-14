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Каким мылом и клеем пользуются реставраторы, рассказали на «Серебряном дожде»

Каким мылом пользуются реставраторы и какие материалы используют в работе, рассказала художник-реставратор произведений из ткани Кристина Шабарина в эфире программы «Проект Реставрация» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 марта.

Наталья Серова и Кристина Шабарина в студии «Серебряного дождя». Фото: ПАИ

По словам Кристины Шабариной, они пользуются мылом без содержания отбеливателя, чтобы не повредить ткани. Гостья подчеркнула, что хозяйственное мыло хоть и не содержит отбеливателя, но в работе реставратора используется крайне редко. Чаще всего музейщики используют мыло определённой марки, которым пользуются уже много лет. Какой именно маркой пользуются реставраторы, гости студии не рассказали.

«К сожалению, мы не можем полностью отказаться от импортных материалов. Например, мы используем швейцарскую линейку «Ласко». Это различные клеи на основе цианоакрилата, которые очень выручают нас в работе», – отметила начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Наталья Серова.

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