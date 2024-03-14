Соблазн есть: можно ли померить отреставрированные вещи в музее Пскова

17:33, 14 марта 2024, ПАИ

Можно ли примерять вещи, которые прошли реконструкцию, объяснила начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Наталья Серова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 14 марта.

Наталья Серова призналась, что ни разу не примеряла вещи из музея. «Нет, конечно, нельзя примерять. Хотя соблазн иногда такой есть, потому что есть вещи очень изящные и тонкие», – отметила Наталья Серова.

Гостья эфира заявила, что «не помнит таких ситуаций», когда отреставрированные вещи мерили люди. «Реставратор всегда скажет: «А каково состояние сохранности?» Есть задача – сохранить предмет, ведь в него было вложено столько работы», – сказала она и добавила, что никто не запрещает делать реплики предметов.