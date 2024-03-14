Конкурс школьных сочинений «Люблю тебя, моя малая Родина!» прошёл в Пушкиногорском районе
Конкурс школьных сочинений «Люблю тебя, моя малая Родина!» прошёл в Пушкиногорском районе. В нём приняли участие ученики 5–8-х классов районных образовательных учреждений, сообщает газета «Пушкинский край».
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
-
Фото: газета «Пушкинский край»
-
Фото: газета «Пушкинский край»
-
Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
Организаторами конкурса стали газета «Пушкинский край» и отдел образования Пушкиногорского района.
В течение месяца школьники выполняли конкурсное задание: писали эссе, рассказы и письма о любимых местах Пушкиногорья. Команде жюри, состоявшей из сотрудников редакции газеты, отдела образования и Пушкиногорской центральной районной библиотеки, предстояло выбрать лучшие работы из 24 поступивших на конкурс сочинений.
Сегодня авторы работ собрались для подведения итогов в актовом зале администрации Пушкиногорского района. Начальник отдела образования Александр Осипов поблагодарил всех участников конкурса за проявленный интерес и достойные работы, а главный редактор газеты «Пушкинский край» Татьяна Тимошина вручила ребятам благодарности за участие.
Победители конкурса в качестве награды получили приглашения на экскурсию на телеканал «Первый Псковский».
Кроме того, несколько работ отметили индивидуальными грамотами за нестандартный подход и самое выразительное описание природы родного края. Авторы этих сочинений также приглашены на экскурсию в Псков.
Татьяна Тимошина поблагодарила педагогов, которые помогли ребятам справиться с конкурсным заданием, и вручила им благодарности.
Конкурс школьных сочинений «Люблю тебя, моя малая Родина!» прошёл в Пушкиногорском районе
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