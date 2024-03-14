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Общество

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии её золотой запас 1916 года

Депутаты Европейского парламента потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, следует из текста резолюции. Об этом пишет РИА Новости.

По утверждению депутатов, Москва якобы не вернула Бухаресту государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые ей передали на хранение в 1916-1917 годах, и тем самым «нарушила международное право».

ЕП также призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу союза включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог.

В годы Первой мировой войны власти Румынии вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас, который, по оценкам Бухареста, составляет 91,5 тонны. Часть ценностей вернули в республику в 1935 и 1956 годах. В 2003-м страны создали комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.

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