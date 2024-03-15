Встреча международных наблюдателей и экспертов с Игорем Соповым и Александром Серавиным проходит в Пскове

10:01, 15 марта 2024, ПАИ

Встреча международных наблюдателей и экспертов из десяти стран с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым при участии вице-губернатора Александра Серавина проходит в малом зале Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Председатель Игорь Сопов поприветствовал всех международных наблюдателей и экспертов, которые приехали наблюдать за ходом выборов президента РФ на территории Псковской области. Игорь Сопов рассказал участникам встречи о Псковской области и особо подчеркнул, что это уникальный регион, который граничит с тремя государствами – Белоруссией, Эстонией и Латвией.

«Мы приготовили для вас небольшую презентацию о том, как устроена выборная система в России. Отдельно я остановлюсь на некоторых моментах, чтобы вам было всё понятно», – обратился к участникам встречи Игорь Сопов.

К международным наблюдателям и экспертам также обратился заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. «Рады приветствовать вас всех в Псковской области. Постараемся для вас здесь организовать интересную программу в части наблюдения за выборами, а также постараемся организовать для вас культурные мероприятия, чтобы вы могли ознакомиться с достопримечательностями Псковской области», – сказал вице-губернатор.