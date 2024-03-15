Встреча международных наблюдателей и экспертов с Игорем Соповым и Александром Серавиным проходит в Пскове
Встреча международных наблюдателей и экспертов из десяти стран с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым при участии вице-губернатора Александра Серавина проходит в малом зале Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Председатель Игорь Сопов поприветствовал всех международных наблюдателей и экспертов, которые приехали наблюдать за ходом выборов президента РФ на территории Псковской области. Игорь Сопов рассказал участникам встречи о Псковской области и особо подчеркнул, что это уникальный регион, который граничит с тремя государствами – Белоруссией, Эстонией и Латвией.
«Мы приготовили для вас небольшую презентацию о том, как устроена выборная система в России. Отдельно я остановлюсь на некоторых моментах, чтобы вам было всё понятно», – обратился к участникам встречи Игорь Сопов.
К международным наблюдателям и экспертам также обратился заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. «Рады приветствовать вас всех в Псковской области. Постараемся для вас здесь организовать интересную программу в части наблюдения за выборами, а также постараемся организовать для вас культурные мероприятия, чтобы вы могли ознакомиться с достопримечательностями Псковской области», – сказал вице-губернатор.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Об избирательной системе и выборной кампании в Псковской области рассказал международным наблюдателям и экспертам Игорь Сопов
Встреча международных наблюдателей и экспертов с Игорем Соповым и Александром Серавиным проходит в Пскове
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