Александр Котов проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ

10:03, 15 марта 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов проголосовал на выборах президента РФ. Свой голос спикер регионального парламента отдал через систему дистанционного электронного голосования, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

«Сегодня важный день, важное политическое событие. Я голосовал за сильного лидера, которому доверяю, за развитие и процветание нашей страны, за комфортную и спокойную жизнь, за справедливый мир», – сказал Александр Котов.

Председатель областного Собрания призвал жителей региона принять участие в выборах главы государства и голосовать удобным для них способом – сам Александр Котов является убеждённым сторонником дистанционного голосования из-за его удобства и экономии времени.

«Не надо оставаться в стороне от главного политического события. От нашего единства и сплочённости сегодня во многом будет зависеть наше будущее», – обратился спикер к землякам.