Александр Котов проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов проголосовал на выборах президента РФ. Свой голос спикер регионального парламента отдал через систему дистанционного электронного голосования, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.
«Сегодня важный день, важное политическое событие. Я голосовал за сильного лидера, которому доверяю, за развитие и процветание нашей страны, за комфортную и спокойную жизнь, за справедливый мир», – сказал Александр Котов.
Председатель областного Собрания призвал жителей региона принять участие в выборах главы государства и голосовать удобным для них способом – сам Александр Котов является убеждённым сторонником дистанционного голосования из-за его удобства и экономии времени.
«Не надо оставаться в стороне от главного политического события. От нашего единства и сплочённости сегодня во многом будет зависеть наше будущее», – обратился спикер к землякам.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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