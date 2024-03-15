Об избирательной системе и выборной кампании в Псковской области рассказал международным наблюдателям и экспертам Игорь Сопов

10:55, 15 марта 2024, ПАИ

Об избирательной системе в России и президентской выборной кампании на территории Псковской области рассказал международным наблюдателям и экспертам председатель облизбиркома Игорь Сопов сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Выборная кампания проходит в трёхдневном режиме, подчеркнул председатель избирательной комиссии Псковской области. «Избирательная кампания началась сегодня, все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 15, 16 и 17 марта», – отметил Игорь Сопов.

Всего в Псковской области 502 014 избирателей, сообщил он. «Два раза в год проводится уточнение количества избирателей, поэтому к каждой выборной кампании мы знаем точное количество избирателей», – уточнил председатель избирательной комиссии Псковской области.

На выборах президента России жители Псковской области могут проголосовать как на избирательном участке, так и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), пояснил Игорь Сопов. Он уточнил, что для того чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, нужно было заранее подать заявку, а затем гражданина вносят в список избирателей для голосования. «Этот список формируется электронно, находится в Москве. А из списков на избирательном участке люди, подавшие заявление на ДЭГ, вычеркиваются. Так что если на избирательном участке вы увидите такое, значит человек голосует с помощью ДЭГ», – сказал председатель избирательной комиссии Псковской области.

Говоря об избирательной системе, Игорь Сопов рассказал международным наблюдателям и экспертам, что в России есть Центральная избирательная комиссия РФ, избирательные комиссии в субъектах федерации, а также территориальные и участковые избирательные комиссии. Избирательные комиссии, как правило, формируются на пять лет, уточнил Игорь Сопов.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.