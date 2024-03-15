Пскович пытался вынести пять упаковок сыра из магазина на улице Яна Фабрициуса

12:06, 15 марта 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, который пытался похитить сыр из магазина на улице Яна Фабрициуса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Тревожный сигнал поступил в отдел вневедомственной охраны около 10:00 14 марта.

На место происшествия направили экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали 45-летнего псковича, который вынес пять упаковок сыра.

По факту кражи проводится проверка.