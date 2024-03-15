Пскович пытался вынести пять упаковок сыра из магазина на улице Яна Фабрициуса
Росгвардейцы задержали псковича, который пытался похитить сыр из магазина на улице Яна Фабрициуса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Тревожный сигнал поступил в отдел вневедомственной охраны около 10:00 14 марта.
На место происшествия направили экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали 45-летнего псковича, который вынес пять упаковок сыра.
По факту кражи проводится проверка.
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