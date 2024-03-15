Депутат областного Собрания Антон Минаков использовал на выборах ДЭГ

10:46, 15 марта 2024, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков использовал на выборах ДЭГ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

«Я хотел бы поздравить всех соотечественников, граждан России, со стартом трёхдневного голосования на выборах президента РФ. Это важнейшие выборы и важнейшие дни в истории нашей страны», – обратился к согражданам Антон Минаков.

Парламентарий призвал всех граждан обязательно найти время, чтобы прийти на избирательные участки, а кто предварительно зарегистрировался на электронное голосование, обязательно принять дистанционное участие в выборах президента.

«Я уже свой голос отдал за кандидата, которому доверяю. Сделал я это дистанционно. Считаю, что у ДЭГ есть несколько преимуществ – если у человека нет возможности выделить время на поход на избирательный участок, он может проголосовать в любом удобном месте прямо со своего телефона», – отметил депутат.