Депутат областного Собрания Антон Минаков использовал на выборах ДЭГ
Депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков использовал на выборах ДЭГ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
«Я хотел бы поздравить всех соотечественников, граждан России, со стартом трёхдневного голосования на выборах президента РФ. Это важнейшие выборы и важнейшие дни в истории нашей страны», – обратился к согражданам Антон Минаков.
Парламентарий призвал всех граждан обязательно найти время, чтобы прийти на избирательные участки, а кто предварительно зарегистрировался на электронное голосование, обязательно принять дистанционное участие в выборах президента.
«Я уже свой голос отдал за кандидата, которому доверяю. Сделал я это дистанционно. Считаю, что у ДЭГ есть несколько преимуществ – если у человека нет возможности выделить время на поход на избирательный участок, он может проголосовать в любом удобном месте прямо со своего телефона», – отметил депутат.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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