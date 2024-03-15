О преимуществах многодневного голосования и ДЭГ рассказал международным наблюдателям Игорь Сопов

10:57, 15 марта 2024, ПАИ

О преимуществах многодневного голосования и дистанционного электронного голосования (ДЭГ) рассказал международным наблюдателям и экспертам председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов во время встречи в малом зале Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 15 марта. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Система дистанционного электронного голосования и многодневные выборы удобны для избирателей, так как позволяют большему количеству граждан России реализовать своё избирательное право, заявил Игорь Сопов.

Многодневный формат голосования в России впервые опробовали во время пандемии COVID-19. Первое многодневное голосование в стране провели в 2020 году по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, напомнил председатель избирательной комиссии Псковской области.

«Решение о многодневном голосовании тогда было принято из-за эпидемии коронавируса. Чтобы люди не скапливались на участках, было принято решение проводить многодневное голосование. Затем мы оценили все преимущества многодневного голосования. Главное, оно проходит три дня, значит, избиратель может выбрать, в какой день ему удобно голосовать», – отметил Игорь Сопов.

«Дистанционное электронное голосование – дополнительный способ голосования дня наших избирателей. В России ДЭГ экспериментально стал применяться с 2019 года. В Псковской области ДЭГ впервые применили в сентябре 2022 года на выборах в Псковскую городскую Думу. ДЭГ у нас применялся и на выборах губернатора Псковской области в прошлом году, применяется и на сегодня на президентских выборах», – отметил председатель облизбиркома.

ДЭГ – это абсолютно автономная система, которая позволяет избирателям проголосовать дистанционно в любой точке России, подчеркнул Игорь Сопов. «Для того этого нужно было заранее подать заявку, затем гражданина вносят в список избирателей для голосования. Этот список формируется электронно, находится в Москве. А из списков на избирательном участке люди, подавшие заявление на ДЭГ, вычеркиваются. Так что если на избирательном участке вы увидите такое, значит, человек голосует с помощью ДЭГ», – уточнил председатель избирательной комиссии Псковской области.

Благодаря ДЭГ люди голосуют активнее, добавил Игорь Сопов. Впрошлом году на выборах глав регионов с применением ДЭГ наибольшая явка была зафиксирована в Псковской области – проголосовал 91%, от подавших заявление на ДЭГ.

В этом году на участие в выборах президента РФ с помощью ДЭГ жители Псковской области подали 78 200 заявлений, уточнил председатель облизбиркома. «Когда я шёл к вам на встречу, что с помощью ДЭГ уже проголосовало 9 % избирателей, подавших заявление на такой способ голосования», – сказал Игорь Сопов.