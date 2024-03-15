Мобильные пункты голосования открылись у пяти погранпунктов в Псковской области

11:38, 15 марта 2024, ПАИ

Мобильные пункты голосования открылись у пяти приграничных пунктов пропуска в Псковской области, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

Это не отдельный избирательной участок, а дополнительная форма голосования для граждан Российской Федерации, временно или постоянно проживающих за пределами страны.

15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами территории страны, смогут проголосовать на мобильных избирательных участках, организованных у МАПП «Шумилкино» в Печорском районе, у МАПП «Куничина Гора», у ПП «Крупп» в Печорском районе, у МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе и у МАПП «Бурачки» в Себежском районе.