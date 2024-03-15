Мобильные пункты голосования открылись у пяти погранпунктов в Псковской области
Мобильные пункты голосования открылись у пяти приграничных пунктов пропуска в Псковской области, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.
Это не отдельный избирательной участок, а дополнительная форма голосования для граждан Российской Федерации, временно или постоянно проживающих за пределами страны.
15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами территории страны, смогут проголосовать на мобильных избирательных участках, организованных у МАПП «Шумилкино» в Печорском районе, у МАПП «Куничина Гора», у ПП «Крупп» в Печорском районе, у МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе и у МАПП «Бурачки» в Себежском районе.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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