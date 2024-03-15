Андрей Козлов: Голосую с помощью ДЭГ, потому что это удобно и быстро

11:40, 15 марта 2024, ПАИ

Очевидным назвал своё решение о поддержке кандидата на выборах президента РФ председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Я проголосовал за стабильность, за сильную Россию, за будущее страны и всего цивилизованного мира. Россия – великая держава, страна-лидер, и в такой стране должен быть сильный президент», – аргументировал депутат свой выбор.

Андрей Козлов проголосовал с применением дистанционного электронного голосования.

«Голосую с помощью ДЭГ, потому что это удобно и быстро. Экономия времени – это определённый ресурс. Когда можно проголосовать в течение одной-двух минут, находясь на рабочем месте, или даже с утра по пути на работу, мне кажется, это здорово», – поделился собственным опытом Андрей Козлов и призвал жителей региона обязательно принять участие в выборах главы государства.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.