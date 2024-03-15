Андрей Маковский: Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого человека

11:52, 15 марта 2024, ПАИ

С женой и маленьким сыном пришёл на избирательный участок в первый день голосования на выборах президента РФ руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого человека, потому что это самые важные выборы в стране. Мы выбираем, как страна будет двигаться ближайшие шесть лет», – сказал депутат.

По мнению Андрея Маковского, участие в выборах отчасти носит и воспитательный характер. Именно поэтому в семье депутата совместное посещение избирательного участка стало доброй традицией. Андрей Маковский обратил внимание, что в школе № 12 в Пскове, где он голосует, организован детский уголок.

«Очень удобно для тех, кто приходит проголосовать с маленькими детьми. И для самого ребёнка посещение избирательного участка с детства становится праздником», – заключил депутат.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.