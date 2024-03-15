Около 12 млн рублей потеряли жители Псковской области из-за мошенников

12:36, 15 марта 2024, ПАИ

Около 12 млн рублей потеряли жители Псковской области из-за действий мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Пустошки и Псковского района звонили неизвестные, которые предлагали услуги по предотвращению несанкционированного оформления кредитов. Кроме того, люди лишились денег после общения с мошенниками на интернет-сайтах при осуществлении операций купли-продажи товаров. А кому-то злоумышленники предложили дополнительный заработок в интернете.

Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.