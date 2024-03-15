Около 12 млн рублей потеряли жители Псковской области из-за мошенников
Около 12 млн рублей потеряли жители Псковской области из-за действий мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Пустошки и Псковского района звонили неизвестные, которые предлагали услуги по предотвращению несанкционированного оформления кредитов. Кроме того, люди лишились денег после общения с мошенниками на интернет-сайтах при осуществлении операций купли-продажи товаров. А кому-то злоумышленники предложили дополнительный заработок в интернете.
Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.
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