Вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих проголосовал в Родине
«Какой будет лидер, такой будет и страна», – отметил вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих во время голосования на выборах президента РФ – на избирательный участок в Доме культуры посёлка Родина Псковского района депутат пришёл вместе с женой и сыном, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
«Участие в выборах президента РФ важно для каждого россиянина, а для меня лично – честь и большая гордость отдать свой голос за сильного президента, за Верховного главнокомандующего, за будущее нашей маленькой родины – Псковского региона и большой страны в целом», – сказал вице-спикер и подчеркнул, что лидеру государства обязательно требуется поддержка народа.
Игорь Дитрих отметил, что, опуская бюллетень в избирательную урну, он проголосовал за будущее своих детей и внуков. Последним члены избирательной комиссии передали наклейки и раскраски – обычно депутат приходит на избирательный участок вместе с внуками, но на этот раз взять их с собой не получилось.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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