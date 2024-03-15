Вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих проголосовал в Родине

12:24, 15 марта 2024, ПАИ

«Какой будет лидер, такой будет и страна», – отметил вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих во время голосования на выборах президента РФ – на избирательный участок в Доме культуры посёлка Родина Псковского района депутат пришёл вместе с женой и сыном, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

«Участие в выборах президента РФ важно для каждого россиянина, а для меня лично – честь и большая гордость отдать свой голос за сильного президента, за Верховного главнокомандующего, за будущее нашей маленькой родины – Псковского региона и большой страны в целом», – сказал вице-спикер и подчеркнул, что лидеру государства обязательно требуется поддержка народа.

Игорь Дитрих отметил, что, опуская бюллетень в избирательную урну, он проголосовал за будущее своих детей и внуков. Последним члены избирательной комиссии передали наклейки и раскраски – обычно депутат приходит на избирательный участок вместе с внуками, но на этот раз взять их с собой не получилось.