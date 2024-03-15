Движение большегрузов по региональным дорогам Псковской области ограничат с 18 марта

12:30, 15 марта 2024, ПАИ

Движение большегрузов по региональным дорогам Псковской области ограничат с 18 марта, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период, с 18 марта по 16 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.

«Просим ограничить движение большегрузной техники, а также вывоз лесоматериалов по дорогам общего пользования регионального значения в период весенней распутицы, вплоть до полного запрета», – отметили в комитете.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в «Псковавтодоре» на улице Пароменской, 23 в Пскове или по телефону (8 8112) 22-01-02 (отдел весового контроля).