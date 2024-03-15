Борис Елкин проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ

12:33, 15 марта 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Участие в выборах президента – право и долг каждого гражданина России. Я свой выбор уже сделал. Проголосовал дистанционно. Использую электронное голосование уже не первый раз и считаю, что это очень удобно. Процедура простая и прозрачная. Если вы тоже зарегистрированы на ДЭГ, но есть проблемы с интернетом – вы можете прийти на свой избирательный участок и вам помогут пройти процедуру голосования. В Пскове открыто 79 УИК. Свой участок можно найти на сайте избиратель60.рф», – подсказал Борис Елкин.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 на участках и круглосуточно на портале vybory.gov.ru.