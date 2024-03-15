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Общество

Борис Елкин проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ

Глава Пскова Борис Елкин проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Участие в выборах президента – право и долг каждого гражданина России. Я свой выбор уже сделал. Проголосовал дистанционно. Использую электронное голосование уже не первый раз и считаю, что это очень удобно. Процедура простая и прозрачная. Если вы тоже зарегистрированы на ДЭГ, но есть проблемы с интернетом – вы можете прийти на свой избирательный участок и вам помогут пройти процедуру голосования. В Пскове открыто 79 УИК. Свой участок можно найти на сайте избиратель60.рф», – подсказал Борис Елкин.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 на участках и круглосуточно на портале vybory.gov.ru.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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