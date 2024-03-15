ЕР готовит законодательную базу для реализации задач, озвученных в послании президента

13:15, 15 марта 2024, ПАИ

У «Единой России», как у правящей партии, особая роль в реализации послания, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии. Его посвятили участию партии в разработке нацпроектов и госпрограмм, а также необходимых законодательных изменений для реализации ключевых направлений послания, сообщает сайт партии «Единая Россия».

«Мы должны и дальше активно участвовать в разработке и реализации программ, которые отвечают интересам миллионов людей. Важно создавать все условия, чтобы наши граждане непосредственно включались в решение насущных проблем, участвовали в работе органов исполнительной власти, местного самоуправления. А для этого, как и раньше, мы должны с вами укреплять механизмы обратной связи, которые помогают учитывать запросы людей и способствуют повышению их доверия к государственным решениям. Такой опыт мы с вами хорошо использовали в ходе реализации народной программы «Единой России», – отметил Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что партия в короткие сроки разработает и представит в Правительство РФ инструменты по реализации поставленных президентом задач. Фракции «Единой России» в Госдуме предстоит оперативно принять соответствующие законы.

В первую очередь партия представит предложения по реализации новых нацпроектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». Особое внимание «Единая Россия» уделит разработке ключевых программ развития страны. Речь идёт о строительстве и ремонте детских садов и учреждений среднего профессионального образования, о строительстве спортивных объектов, о проекте «Земский работник культуры». О новой программе расселения ветхого и аварийного жилья, о социальной догазификации садовых товариществ, модернизации инфраструктуры ЖКХ.

«Приятно отметить, что это инициативы нашей партии, которые президент поддержал и вывел на новый уровень», – сказал Дмитрий Медведев.

Отдельные поручения он дал координаторам социальных блоков народной программы «Единой России». В частности, представить предложения по реализации указа о поддержке многодетных семей, скоординировать усилия профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также вместе с Минтрудом представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.

Помимо этого, «Единая Россия» будет участвовать в обновлении налоговой системы. «Это будет более сложная система, но более справедливая, если иметь в виду людей с невысокими доходами», – подчеркнул председатель партии.

Корректироваться будут все разделы народной программы. В разделе «Современное образование и передовая наука» предусмотрят продление программы капремонта школ – магистрального направления работы партии в сфере образования, по которому уже обновили более четырёх тысяч школьных зданий. Механизм программы применят к капремонту детсадов и колледжей, общежитий вузов.