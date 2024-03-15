Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Братия Псково-Печерского монастыря голосует на территории обители

Братия Псково-Печерского монастыря и митрополит Псковский и Порховский Арсений в их числе голосует на территории обители, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Традиционно для них организовали выездное голосование на выборах президента РФ.

«Дорогие братья и сестры, на выборах президента России нам предстоит дать ответ на вопрос, как будет развиваться наша страна. На всех нас лежит большая ответственность, голос каждого из нас очень и очень важен. По слову патриарха Кирилла, все должны принять участие в голосовании, чтобы внести вклад в будущее нашей страны. Будем помнить об этом и со всей ответственностью, по совести сделаем свой выбор в пользу России, в пользу нашего будущего, в пользу процветания нашего Отечества», - обратился к жителям Псковской области митрополит Арсений.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2024

«Парту Героя» открыли в Плюсской школе
15 марта 2024

До +13 градусов ожидается в Псковской области 16 марта
15 марта 2024

Аллерголог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
15 марта 2024

Председатель Псковской городской Думы проголосовал с помощью ДЭГ
15 марта 2024

Братия Псково-Печерского монастыря голосует на территории обители
15 марта 2024

Движение большегрузов по региональным дорогам Псковской области ограничат с 18 марта
15 марта 2024

С 1 апреля в России изменятся правила допуска к экзамену на водительское удостоверение
15 марта 2024

Мобильные пункты голосования открылись у пяти погранпунктов в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...