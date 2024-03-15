Братия Псково-Печерского монастыря голосует на территории обители

13:32, 15 марта 2024, ПАИ

Братия Псково-Печерского монастыря и митрополит Псковский и Порховский Арсений в их числе голосует на территории обители, передаёт корреспондент ПАИ.

Традиционно для них организовали выездное голосование на выборах президента РФ.

«Дорогие братья и сестры, на выборах президента России нам предстоит дать ответ на вопрос, как будет развиваться наша страна. На всех нас лежит большая ответственность, голос каждого из нас очень и очень важен. По слову патриарха Кирилла, все должны принять участие в голосовании, чтобы внести вклад в будущее нашей страны. Будем помнить об этом и со всей ответственностью, по совести сделаем свой выбор в пользу России, в пользу нашего будущего, в пользу процветания нашего Отечества», - обратился к жителям Псковской области митрополит Арсений.