Братия Псково-Печерского монастыря голосует на территории обители
Братия Псково-Печерского монастыря и митрополит Псковский и Порховский Арсений в их числе голосует на территории обители, передаёт корреспондент ПАИ.
Традиционно для них организовали выездное голосование на выборах президента РФ.
«Дорогие братья и сестры, на выборах президента России нам предстоит дать ответ на вопрос, как будет развиваться наша страна. На всех нас лежит большая ответственность, голос каждого из нас очень и очень важен. По слову патриарха Кирилла, все должны принять участие в голосовании, чтобы внести вклад в будущее нашей страны. Будем помнить об этом и со всей ответственностью, по совести сделаем свой выбор в пользу России, в пользу нашего будущего, в пользу процветания нашего Отечества», - обратился к жителям Псковской области митрополит Арсений.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
С 1 апреля в России изменятся правила допуска к экзамену на водительское удостоверение