Председатель Псковской городской Думы проголосовал с помощью ДЭГ
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
«Голосую через ДЭГ не первый раз. Считаю, что интернет-голосование полностью соответствует требованиям современного общества», - рассказал председатель.
Он отметил, что для населения система ДЭГ остается удобной формой голосования, вызывает доверие и высокий интерес.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
С 1 апреля в России изменятся правила допуска к экзамену на водительское удостоверение