Председатель Псковской городской Думы проголосовал с помощью ДЭГ

13:41, 15 марта 2024, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«Голосую через ДЭГ не первый раз. Считаю, что интернет-голосование полностью соответствует требованиям современного общества», - рассказал председатель.

Он отметил, что для населения система ДЭГ остается удобной формой голосования, вызывает доверие и высокий интерес.