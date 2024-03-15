Аллерголог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

13:47, 15 марта 2024, ПАИ

Врач аллерголог-иммунолог Ольга Слепиковская станет гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня в 14:00.

Какое приложение в смартфон нужно закачать аллергикам? Что делать при внезапных острых аллергических реакциях, опасных для жизни? Может ли обычная аллергия привести к астме или другим заболеваниям? Кто виноват в весенней аллергии и что делать? На какие растения у человека чаще всего бывает реакция? Существует ли аллергия на солнце или на холод? Последние достижения в аллергологии. Можно ли полностью избавиться от недуга?

На все эти вопросы специалист ответит в сегодняшнем эфире.

Эфир можно смотреть в группе Псковского агентства информации «ВКонтакте»: https://vk.com/paipskov.