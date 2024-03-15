Часть улицы Красноармейской временно закроют в Пскове
Движение транспорта временно закроют по одной полосе части улицы Красноармейской в районе здания № 16 в Пскове при движении от улицы Киселёва в сторону улицы Петровской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Движение закроют с 18 марта по 1 апреля с 8:00 до 23:00.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и выбирать пути объезда.
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