Часть улицы Красноармейской временно закроют в Пскове

14:40, 15 марта 2024, ПАИ

Движение транспорта временно закроют по одной полосе части улицы Красноармейской в районе здания № 16 в Пскове при движении от улицы Киселёва в сторону улицы Петровской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение закроют с 18 марта по 1 апреля с 8:00 до 23:00.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и выбирать пути объезда.