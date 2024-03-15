Алексей Севастьянов: Каждый голос на выборах президента России – осиновый кол в хребет западной русофобии
Председатель комитета по законодательству и МСУ Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов принял участие в выборах президента РФ – в первый день трёхдневного голосования депутат отдал свой голос на избирательном участке в деревне Изборск Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Эти выборы важны сегодня как никогда, я думаю, это понятно всем гражданам России. Мы видим, что происходит вокруг, как брызжет злостью весь Запад. Сегодня каждый голос, отданный нашим гражданином, – это осиновый кол в хребет западной русофобии. Мы голосуем за нашу Россию, за Россию с человеческим лицом и человеческими ценностями. Будет трудно и тяжело, но победа будет за нами», – высказался парламентарий.
По мнению Алексея Севастьянова, эти выборы должны продемонстрировать сплочённость россиян. «Нам надо показать единство, показать, что мы большой единый кулак», – сказал депутат в общении с членами ТИК.
Представители комиссии отметили небывало высокую явку избирателей с самого открытия участка в первый день голосования.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Алексей Севастьянов: Каждый голос на выборах президента России – осиновый кол в хребет западной русофобии
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