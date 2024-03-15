До двух лет лишения свободы грозит псковичке за кражу шампуня

15:59, 15 марта 2024, ПАИ

Псковичка похитила шесть бутылок шампуня в одном из магазинов самообслуживания в Пскове, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В январе жительница Пскова, прогуливаясь по городу, зашла в магазин самообслуживания, чтобы купить продукты. В магазине женщина поняла, что не взяла с собой деньги, поэтому решила что-нибудь украсть. Гражданка спрятала шесть бутылок шампуня под курткой и вышла из магазина. В дальнейшем украденный шампунь она продала на рынке за 600 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до двух лет.