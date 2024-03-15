Псковский врач: Теперь у аллергии нет сезонности, болеют круглый год

15:05, 15 марта 2024, ПАИ

Теперь у аллергии нет ярко выраженной сезонности. Аллергические заболевания преследуют людей круглый год, рассказала врач - аллерголог-иммунолог Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Вообще аллергия – бум последних нескольких лет. Причины – развитие промышленности, применение консервантов, новых добавок, лекарств, ухудшение экологии, в результате рождаются аллергики, которые рожают других аллергиков», - пояснила врач.

Она также уточнила, что определение «переел ягод», «переел мандаринов» и реакция, которую выдаёт организм, не имеет «ничего общего с аллергией».

«При истинной аллергии, например на рыбу, она не перерастается, в отличие от аллергии на молоко и яйца», - добавила Слепиковская.

Она также уточнила, что аллергию можно запустить и искусственно. «На фоне чрезмерного употребления моющих средств с ПАВами возникает чувствительность кожи, так как мы удаляем липидный слой кожи. Тут я бы рекомендовала умерить пыл и не мыться по 2-3 раза в день», - отметила врач.