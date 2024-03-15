Чем меньше в продукте консервантов, тем лучше для аллергиков – псковский врач

16:44, 15 марта 2024, ПАИ

Чем меньше в продукте консервантов, стабилизаторов, Е-добавок, тем лучше для аллергиков. Всё остальное нагружает наш кишечник, пояснила врач - аллерголог-иммунолог Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Аллергию можно не лечить, если исключить контакт с аллергеном», - отметила Слепиковская.

По ее словам, аллерген-специфическая иммунотерапия скоро позволит облегчить жизнь и тем, у кого аллергия есть на домашних животных. «А вообще, не бывает гипоаллергенных кошек и собак, так как у всех животных есть эпителий, на который, собственно, аллергики и реагируют», - пояснила врач.