Более 700 книг передадут детям из малообеспеченных семей Псковской области

17:27, 15 марта 2024, ПАИ

744 книги удалось собрать Псковскому областному отделению Российского детского фонда в рамках благотворительной акции «Подари ребёнку книгу». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

Благотворительная акция Детского фонда проходила на протяжении месяца – с 7 февраля по 7 марта. В этом году акция «Подари ребёнку книгу» проходит в третий раз. Удалось собрать детскую и подростковую литературу: сказки, сборники стихотворений, научно-популярные и познавательные книги.

Собранные книги передадут детям из малообеспеченных семей и воспитанникам интернатных учреждений. При этом часть книг оставили на складе Детского фонда и будут передавать в семьи. Другую часть направят в библиотеки десяти интернатных учреждений.