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Общество

Участие Псковской области в проекте «Лидеры России» прокомментировала Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу конкурса «Лидеры России», назвав эту кадровую систему «крутой». О том, как реализуется проект в Псковской области, рассказала руководитель регионального центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Уже более миллиона человек прошло через кадровую систему «Лидеры России», заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что это самый большой кадровый форум во всём мире, а количество заявок на участие в нём велико. По его словам, всё больше и больше людей, постоянно проживающих за границей, показывают своё желание работать в России.

«Участие в конкурсе «Лидеры России», особенно в регионах (и в частности в Псковской области), является хорошей возможностью показать свои лидерские навыки и качества, продемонстрировать профессиональные достижения, реализовать свой потенциал, а также получить поддержку и возможные ресурсы для реализации своих идей и проектов. Сегодня этот конкурс позволяет выявлять и оказывать поддержку молодым лидерам, которые могут внести существенный вклад в развитие как своего региона, так и страны в целом», – прокомментировала Анастасия Иванова.

По её словам, конкурс является эффективной площадкой и для потенциальных работодателей, и для органов власти, которые сегодня испытывают кадровые потребности в профессионалах и в лидерах.

«В Псковской области наблюдается высокий интерес к данному конкурсу, и с каждым годом количество участников растёт. Финалисты конкурсы получают интересные предложения работы и поддержку для реализации своих проектов», – подчеркнула руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области.

Конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится в стране с 2017 года по поручению президента. Цель проведения конкурса – поиск перспективных руководителей нового поколения и дальнейшая поддержка их профессионального роста.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который даёт возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав привилегированного сообщества лучших управленцев страны. Участниками могут стать все желающие в возрасте до 55 лет, как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере. Более подробно о правилах участия можно прочитать здесь.

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