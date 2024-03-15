Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах президента РФ

19:30, 15 марта 2024, ПАИ

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сегодня, 15 марта. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.

Президент уже не раз пользовался таким способом волеизъявления. Последние несколько лет Владимир Путин дистанционно принимает участие в осеннем едином дне голосования. При этом на президентских выборах онлайн-голосование используется впервые (оно доступно примерно в трети регионов страны).

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Всего 78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Свой голос избиратели могут оставить с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года по московскому времени на портале vybory.gov.ru.

Также за ходом выборов президента РФ на территории Псковской области будут следить местные наблюдатели и 12 международных наблюдателей и экспертов.

Жителей Псковской области в дни голосования призвали черпать информацию только из проверенных источников. У облизбиркома действует телефон горячей линии 8-800-222-72-60 и информационный портал выборы60.рф.

Также в ходе заседания обсудили готовность региональных управлений федеральных ведомств к обеспечению правопорядка и пожарной безопасности на избирательных участках, организацию бесперебойного электроснабжения и связи, информационного сопровождения избирательного процесса.