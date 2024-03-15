Международные эксперты ознакомились с работой центра общественного наблюдения в Пскове
Группа международных экспертов и наблюдателей, работающих на выборах президента России в Псковской области, посетила центр общественного наблюдения в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ. Эксперты приехали в центр в конце первого дня голосования, 15 марта.
Эксперты заинтересовались онлайн-трансляцией с избирательных участков: они спрашивали, что в данный момент, по окончании первого дня голосования, делают члены УИК. Они сравнивают увиденное с опытом работы избирательных систем в своих государствах.
В Псковской области на выборах президента работают 12 наблюдателей и экспертов из десятка стран, в частности из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Мавритании, Италии.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
В Псковской области в первый день голосования в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы
Международные эксперты ознакомились с работой центра общественного наблюдения в Пскове
В первый день голосования жалоб в центр общественного наблюдения в Пскове не поступило
Международный наблюдатель – о выборах: Работа избирательного участка № 137 в Псковском районе организована хорошо и слаженно