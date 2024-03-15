Международные эксперты ознакомились с работой центра общественного наблюдения в Пскове

20:27, 15 марта 2024, ПАИ

Группа международных экспертов и наблюдателей, работающих на выборах президента России в Псковской области, посетила центр общественного наблюдения в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ. Эксперты приехали в центр в конце первого дня голосования, 15 марта.

Эксперты заинтересовались онлайн-трансляцией с избирательных участков: они спрашивали, что в данный момент, по окончании первого дня голосования, делают члены УИК. Они сравнивают увиденное с опытом работы избирательных систем в своих государствах.

В Псковской области на выборах президента работают 12 наблюдателей и экспертов из десятка стран, в частности из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Мавритании, Италии.